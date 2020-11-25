Байден заверил, что его президентство не станет «третьим сроком» Обамы
- Reuters
«Это не третий срок Обамы, потому что мы сталкиваемся с совершенно другим миром, чем в администрации Обамы/Байдена», — заявил он.
По словам Байдена, действующий американский лидер Дональд Трамп «изменил ландшафт», его девиз «Америка в первую очередь» привёл к тому, что США остались «в одиночестве».
Байден также подтвердил, что его команда начала прорабатывать возможность получения ежедневных президентских сводок.
Ранее Обама заявил об отсутствии планов возвращаться к работе в Белом доме.
В августе Трамп придумал для Обамы и Байдена общее прозвище.