Байден заверил, что его президентство не станет «третьим сроком» Обамы

Объявивший о своей победе на выборах американского президента Джо Байден в интервью телеканалу NBC пообещал, что его правление не превратится в «третий срок» бывшего лидера США Барака Обамы.

«Это не третий срок Обамы, потому что мы сталкиваемся с совершенно другим миром, чем в администрации Обамы/Байдена», — заявил он.

По словам Байдена, действующий американский лидер Дональд Трамп «изменил ландшафт», его девиз «Америка в первую очередь» привёл к тому, что США остались «в одиночестве».

Байден также подтвердил, что его команда начала прорабатывать возможность получения ежедневных президентских сводок.

Ранее Обама заявил об отсутствии планов возвращаться к работе в Белом доме.

В августе Трамп придумал для Обамы и Байдена общее прозвище.