Байден заверил, что его президентство не станет «третьим сроком» Обамы

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Объявивший о своей победе на выборах американского президента Джо Байден в интервью телеканалу NBC пообещал, что его правление не превратится в «третий срок» бывшего лидера США Барака Обамы.
Байден заверил, что его президентство не станет «третьим сроком» Обамы
  • Reuters

«Это не третий срок Обамы, потому что мы сталкиваемся с совершенно другим миром, чем в администрации Обамы/Байдена», — заявил он.

По словам Байдена, действующий американский лидер Дональд Трамп «изменил ландшафт», его девиз «Америка в первую очередь» привёл к тому, что США остались «в одиночестве».

Байден также подтвердил, что его команда начала прорабатывать возможность получения ежедневных президентских сводок.

Ранее Обама заявил об отсутствии планов возвращаться к работе в Белом доме.

В августе Трамп придумал для Обамы и Байдена общее прозвище.

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