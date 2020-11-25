В Швейцарии возбуждено дело после нападения женщины с ножом в магазине

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В швейцарском городе Лугано возбудили уголовное дело после того, как женщина с ножом напала на посетителей универмага. В полиции не исключили террористический характер преступления.
В Швейцарии возбуждено дело после нападения женщины с ножом в магазине
  • Reuters

«24 ноября 2020 года произошло предполагаемое террористически мотивированное нападение на нескольких человек в универмаге в Лугано. В связи с этим Федеральная прокуратура возбудила уголовное дело», — говорится в сообщении федеральной полиции Швейцарии в Twitter.

По данным правоохранителей, днём 24 ноября местная жительница напала на двух женщин, одна из которых получила тяжёлые травмы. Нападавшую задержали.

Полиция кантона Тичино не исключила «террористическую подоплёку преступления».

Позднее в федеральной полиции Швейцарии заявили, что личность нападавшей известна правоохранителям по делу о терроризме 2017 года.

«Она фигурирует в полицейском расследовании 2017 года в связи с терроризмом джихадистов», — говорится в сообщении.

Ранее несколько человек пострадали и двое скончались в результате нападения с ножом в церкви в американском Сан-Хосе.

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