Матвиенко рассказала о перспективах продления СНВ-III

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о перспективах продления СНВ-III.
Матвиенко рассказала о перспективах продления СНВ-III
  • ©пресс-служба СФ

«В переходный период в Соединённых Штатах традиционно приостанавливаются или замедляются многие процессы в двустороннем формате, что естественно... Образно говоря, нажимается кнопка «пауза», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, это фиксируется в каждом случае передачи власти, а сейчас, когда переходный период получает дополнительное наполнение, риски торможения по всем направлениям ещё более существенные.

Как отметила Матвиенко, если окончательное признание итогов выборов в США затянется до января, то до истечения срока СНВ-III останутся «считаные дни».

«И в этой ситуации очень важно, чтобы действующая команда сейчас, в этот период определённого безвременья, не пыталась искусственно создавать дополнительные сложности для своих преемников, для членов следующей команды, блокируя работу», — сказала она.

Как добавила Матвиенко, если искусственных препятствий не будет, то на первый план выходит политическая воля.

«С российской стороны такая воля есть (и она есть давно), и чётко сформулированная позиция, неоднократно озвученная нашей страной: Россия выступает за сохранение СНВ-III», — заключила она.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить ядерные арсеналы.

Спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил, что США и Россия весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ.

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