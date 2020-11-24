Трамп поздравил американцев с успехами на бирже

Президент США Дональд Трамп поздравил американский народ с успехами на бирже.

«Хочу поздравить народ нашей страны… индекс DJIA достиг 30 тыс. (пунктов. — RT), это высочайший уровень в истории», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Он также подчеркнул, что «очень доволен тем, что происходит с вакциной» от коронавируса.

Уточняется, что президент США выступал менее минуты и не стал отвечать на вопросы журналистов о выборах.

Ранее американский лидер пообещал, что скоро будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на президентских выборах.