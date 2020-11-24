Байден призвал отказаться от партийных разногласий в США

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден заявил о необходимости отказаться от партийных разногласий после прошедших президентских выборов. Соответствующее заявление демократ опубликовал в Twitter.

«Выборы завершились. Настало время отказаться от партийных разногласий и риторики, направленной на демонизацию друг друга. Нам нужно объединиться», — написал Байден.

Ранее он заявил, что намерен стать объединяющим страну главой государства.

Также Байден пообещал вести борьбу с терроризмом.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал, что скоро будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на президентских выборах.