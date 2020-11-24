Байден призвал отказаться от партийных разногласий в США
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«Выборы завершились. Настало время отказаться от партийных разногласий и риторики, направленной на демонизацию друг друга. Нам нужно объединиться», — написал Байден.
Ранее он заявил, что намерен стать объединяющим страну главой государства.
Также Байден пообещал вести борьбу с терроризмом.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал, что скоро будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на президентских выборах.