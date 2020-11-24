В МИД Франции прокомментировали выход США из ДОН

В Министерстве иностранных дел Франции прокомментировали выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).

Официальный представитель ведомства заявил, что «Франция сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу».

«Действие этого договора обеспечивает нам прозрачность и увеличивает предсказуемость в сфере военной деятельности, в частности в отношении России», — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из ДОН.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия будет добиваться «твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН».