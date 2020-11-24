В МИД Турции сообщили о позитивном курсе отношений с Россией
- Reuters
«Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах и взаимном уважении», — приводит ТАСС слова Чавушоглу.
Он отметил, что, несмотря на наличие вопросов, по которым две страны не могут договориться, они стремятся «сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям».
«Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе», — отметил глава МИД.
Ранее Чавушоглу поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.