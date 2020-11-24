В МИД Турции сообщили о позитивном курсе отношений с Россией

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах и взаимном уважении, их развитие сохраняет позитивный курс.
В МИД Турции сообщили о позитивном курсе отношений с Россией
  • Reuters

«Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах и взаимном уважении», — приводит ТАСС слова Чавушоглу.

Он отметил, что, несмотря на наличие вопросов, по которым две страны не могут договориться, они стремятся «сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям».

«Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе», — отметил глава МИД.

Ранее Чавушоглу поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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