Малайзия поблагодарила Путина за показ брелка-монстра на саммите АТЭС

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Посольство Малайзии в Москве поблагодарило российского лидера Владимира Путина за демонстрацию во время выступления в формате видеоконференции на саммите АТЭС 20 ноября игрушки, которая была создана малайзийской благотворительной организацией.
Малайзия поблагодарила Путина за показ брелка-монстра на саммите АТЭС
  • РИА Новости

«Благодарю вас, господин президент, за демонстрацию брелка-монстра, созданного UmieAktif — социальной группой, посвящённой расширению прав и возможностей матерей в Малайзии», — говорится в сообщении в Twitter посольства Малайзии в Москве.

Во время выступления на саммите Путин выставил на стол игрушку синего цвета с одним большим глазом, сшитую из яркой ткани.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил, что игрушка была прислана организаторами саммита. В этом году в нём председательствовала Малайзия.

Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС на 2021 год.

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