Малайзия поблагодарила Путина за показ брелка-монстра на саммите АТЭС

Посольство Малайзии в Москве поблагодарило российского лидера Владимира Путина за демонстрацию во время выступления в формате видеоконференции на саммите АТЭС 20 ноября игрушки, которая была создана малайзийской благотворительной организацией.

«Благодарю вас, господин президент, за демонстрацию брелка-монстра, созданного UmieAktif — социальной группой, посвящённой расширению прав и возможностей матерей в Малайзии», — говорится в сообщении в Twitter посольства Малайзии в Москве.

Antara produk yg dihantar kpd pemimpin APEC adalah keychain 'Monster' drpd UmieAktif, sebuah perusahaan sosial yg menjana pendapatan ibu-ibu. Hasil tangan ibu-ibu tersebut turut dipaparkan Presiden Rusia,Vladimir Putin, sewaktu Mesyuarat Pemimpin-Pemimpin Ekonomi APEC (AELM)2020. https://t.co/wvAyjj8d85pic.twitter.com/q50bClrD8X — MITI Malaysia (@MITIMalaysia) November 22, 2020

Во время выступления на саммите Путин выставил на стол игрушку синего цвета с одним большим глазом, сшитую из яркой ткани.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил, что игрушка была прислана организаторами саммита. В этом году в нём председательствовала Малайзия.

Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС на 2021 год.