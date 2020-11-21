Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС
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«Мы с нетерпением ожидаем проведения полностью виртуального [форума] АТЭС-2021 в следующем году. Это будет одно из самых важных международных мероприятий, которые Новая Зеландия примет за последние десятилетия», — цитирует ТАСС Ардерн.
Она пообещала обеспечить работу АТЭС, сконцентрированную на изменении жизни людей к лучшему.
Премьер-министр также заявила о важности того, чтобы усилия по преодолению экономических последствий коронавируса не ослабевали.
Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Международное сообщество должно объединиться и совместными усилиями бороться с пандемией и восстанавливать мировую экономику.