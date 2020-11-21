Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС на 2021 год, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

«Мы с нетерпением ожидаем проведения полностью виртуального [форума] АТЭС-2021 в следующем году. Это будет одно из самых важных международных мероприятий, которые Новая Зеландия примет за последние десятилетия», — цитирует ТАСС Ардерн.

Она пообещала обеспечить работу АТЭС, сконцентрированную на изменении жизни людей к лучшему.

Премьер-министр также заявила о важности того, чтобы усилия по преодолению экономических последствий коронавируса не ослабевали.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Международное сообщество должно объединиться и совместными усилиями бороться с пандемией и восстанавливать мировую экономику.