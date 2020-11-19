Си Цзиньпин призвал страны объединиться для борьбы с пандемией

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Международное сообщество должно объединиться и совместными усилиями бороться с пандемией и восстанавливать мировую экономику. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Си Цзиньпин призвал страны объединиться для борьбы с пандемией
  • Reuters

«Сотрудничество является единственным выбором мирового сообщества в противостоянии вызовам. Нынешняя пандемия вновь доказала, что судьба человечества в том, чтобы вместе делить горе и радость, что интересы всех стран тесно взаимосвязаны, а мир — это неделимое сообщество единой судьбы», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

По его словам, вне зависимости от того, будь то борьба с эпидемией коронавируса или же содействие восстановлению мировой экономики, «международное сообщество должно объединиться и сотрудничать для совместного преодоления кризиса».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.

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