Число случаев коронавируса в мире превысило 59 млн
Число выявленных за время пандемии случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 59 млн. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.
- © REUTERS/Carlos Osorio
По данным университета, в мире зафиксировано 59 070 488 случаев коронавируса.
Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 1 394 694.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали Европу и США эпицентром пандемии.
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