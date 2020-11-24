Число случаев коронавируса в мире превысило 59 млн

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Число выявленных за время пандемии случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 59 млн. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.
Число случаев коронавируса в мире превысило 59 млн
  • © REUTERS/Carlos Osorio

По данным университета, в мире зафиксировано 59 070 488 случаев коронавируса.

Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 1 394 694.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали Европу и США эпицентром пандемии.

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