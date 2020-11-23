Претендент на должность постпреда США при ООН намерена использовать «силу добра»

Кандидат на должность постпреда США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которую выдвинул объявивший о своей победе на американских президентских выборах Джо Байден, намерена использовать в работе «силу добра и сострадания».

«Моя мама учила меня вести дела с помощью силы добра и сострадания для того, чтобы сделать мир лучше. Я пронесла этот урок через всю мою карьеру на дипломатической службе и в случае подтверждения намерена делать то же самое в качестве посла в ООН», — написала она в Twitter.

Ранее в штабе Байдена сообщили, что Томас-Гринфилд выдвинута на должность постпреда США при ООН, а Тони Блинкен — на пост госсекретаря.