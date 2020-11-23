Глава МИД Испании обсудила с Лавровым пандемию

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Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая провела телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава МИД Испании обсудила с Лавровым пандемию
  • Reuters

«Аранча Гонсалес Лая побеседовала со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении испанского МИД в Twitter.

Там добавили, что министры «затронули COVID-19, терроризм, ситуацию в Ливии и Белоруссии и двустороннее сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, безопасности, туризма, науки и образования».

Ранее сообщалось, что власти автономного сообщества Мадрид решили закрыть регион на 10 дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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