IATA планирует создать «ковидный» проездной для возобновления полётов

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует создать медицинский проездной IATA Travel Pass, который должен способствовать открытию воздушных границ между странами.
IATA планирует создать «ковидный» проездной для возобновления полётов
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

«Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения рисков распространения COVID-19 при открытии своих границ для путешественников без карантинных мер», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Предполагается, что IATA Travel Pass будет управлять и проверять поток необходимой информации о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками.

Отмечается, что испытания проездного намечены на конец этого года, полноценный запуск — на I квартал 2021 года.

Ранее в IATA заявляли о низкой вероятности заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на борту самолёта.

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