IATA планирует создать «ковидный» проездной для возобновления полётов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует создать медицинский проездной IATA Travel Pass, который должен способствовать открытию воздушных границ между странами.

«Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения рисков распространения COVID-19 при открытии своих границ для путешественников без карантинных мер», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Предполагается, что IATA Travel Pass будет управлять и проверять поток необходимой информации о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками.

Отмечается, что испытания проездного намечены на конец этого года, полноценный запуск — на I квартал 2021 года.

Ранее в IATA заявляли о низкой вероятности заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на борту самолёта.