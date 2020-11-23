Число жертв коронавируса в Иране превысило 45 тысяч

Число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Иране превысило 45 тыс.

Об этом, как сообщает ISNA, заявила глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Сима Садат Лари.

По её словам, число летальных исходов из-за коронавируса в Иране возросло за сутки на 453, а общее число умерших из-за COVID-19 достигло 45 255.

Вместе с этим за сутки в стране выявили 12 460 новых больных, а общее число случаев коронавируса составило 866 821.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией и начальный период пандемии COVID-19.