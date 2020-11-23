МИД Белоруссии прокомментировал выход США из ДОН

Министерство иностранных дел Белоруссии прокомментировало выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН). Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность договора, приведёт к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряжённости. Серьёзный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями», — заявили в МИД.

Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из ДОН.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия будет добиваться «твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН».