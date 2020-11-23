МИД Белоруссии прокомментировал выход США из ДОН

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Министерство иностранных дел Белоруссии прокомментировало выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН). Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД Белоруссии прокомментировал выход США из ДОН
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность договора, приведёт к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряжённости. Серьёзный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями», — заявили в МИД.

Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из ДОН.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия будет добиваться «твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН».

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