МИД Белоруссии прокомментировал выход США из ДОН
- © Sergey Kovalev
- globallookpress.com
«Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность договора, приведёт к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряжённости. Серьёзный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями», — заявили в МИД.
Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из ДОН.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия будет добиваться «твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН».