Лукашенко поздравил Мадуро с днём рождения
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте белорусского лидера.
«Я хорошо осведомлён о ваших усилиях по проведению внутринационального диалога в целях нормализации ситуации в Венесуэле. Надеюсь, что скоро они позволят преодолеть те трудности, с которыми столкнулось государство», — отметил он в поздравительной телеграмме.
Также Лукашенко выразил надежду на дальнейшее расширение многопланового двустороннего сотрудничества.
Ранее Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.