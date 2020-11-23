Лукашенко поздравил Мадуро с днём рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Венесуэлы Николаса Мадуро с днём рождения.

Об этом говорится на сайте белорусского лидера.

«Я хорошо осведомлён о ваших усилиях по проведению внутринационального диалога в целях нормализации ситуации в Венесуэле. Надеюсь, что скоро они позволят преодолеть те трудности, с которыми столкнулось государство», — отметил он в поздравительной телеграмме.

Также Лукашенко выразил надежду на дальнейшее расширение многопланового двустороннего сотрудничества.

Ранее Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.