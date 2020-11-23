Лукашенко поздравил Мадуро с днём рождения

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Венесуэлы Николаса Мадуро с днём рождения.
Лукашенко поздравил Мадуро с днём рождения
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте белорусского лидера.

«Я хорошо осведомлён о ваших усилиях по проведению внутринационального диалога в целях нормализации ситуации в Венесуэле. Надеюсь, что скоро они позволят преодолеть те трудности, с которыми столкнулось государство», — отметил он в поздравительной телеграмме.

Также Лукашенко выразил надежду на дальнейшее расширение многопланового двустороннего сотрудничества.

Ранее Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить