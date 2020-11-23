Сенатор-республиканец от Аляски призвала Трампа начать передачу власти
«Пора начать полный и официальный переходный процесс», — говорится в заявлении в Twitter.
Мурковски подчеркнула, что до сих пор суды признавали необоснованными иски Трампа по пересчёту голосов в ряде штатов.
«Кампания по оказанию давления на законодателей от штатов, чтобы повлиять на результаты выборов, не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом», — отметила она.
Ранее Трамп заявил о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги прошедших выборов.