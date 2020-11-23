Сенатор-республиканец от Аляски призвала Трампа начать передачу власти

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Сенатор от Республиканской партии США от штата Аляска Лиза Мурковски призвала американского лидера Дональда Трампа начать процесс передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену по итогам президентских выборов в стране.

«Пора начать полный и официальный переходный процесс», — говорится в заявлении в Twitter.

Мурковски подчеркнула, что до сих пор суды признавали необоснованными иски Трампа по пересчёту голосов в ряде штатов.

«Кампания по оказанию давления на законодателей от штатов, чтобы повлиять на результаты выборов, не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом», — отметила она.

Ранее Трамп заявил о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги прошедших выборов.

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