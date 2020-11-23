Сенатор-республиканец от Аляски призвала Трампа начать передачу власти

Сенатор от Республиканской партии США от штата Аляска Лиза Мурковски призвала американского лидера Дональда Трампа начать процесс передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену по итогам президентских выборов в стране.

«Пора начать полный и официальный переходный процесс», — говорится в заявлении в Twitter.

Мурковски подчеркнула, что до сих пор суды признавали необоснованными иски Трампа по пересчёту голосов в ряде штатов.

«Кампания по оказанию давления на законодателей от штатов, чтобы повлиять на результаты выборов, не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом», — отметила она.

Ранее Трамп заявил о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги прошедших выборов.