В КНР за сутки выявили 21 активный и бессимптомный случай коронавируса

В Китае за сутки выявили 11 активных и десять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Гуандуне, Пекине, Тяньцзини, Шанхае, Фуцзяни и Шэньси.

В настоящее время в Китае подтверждено 298 случаев коронавирусной инфекции, в том числе два тяжёлых.

Ещё 11 231 человек остаются под медицинским наблюдением.

Ранее власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с российским Забайкальским краем городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия) из-за двух выявленных там случаев коронавируса.