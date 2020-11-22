В Белом доме прокомментировали выход США из ДОН

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Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что «сегодня наступают шесть месяцев с того момента, когда Соединённые Штаты направили уведомление о выходе из Договора по открытому небу (ДОН)».
В Белом доме прокомментировали выход США из ДОН
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Его заявление опубликовано на странице Совета национальной безопасности при Белом доме в Twitter.

«Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия годами грубо нарушала», — заявил О'Брайен.

Он также заявил, что американский лидер Дональд Трамп «никогда не переставал ставить Америку на первое место, выводя нас из устаревших договоров и соглашений, которые были выгодны нашим оппонентам в ущерб нашей национальной безопасности».

Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из ДОН.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия будет добиваться «твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН».

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