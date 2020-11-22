В Кремле прокомментировали ситуацию с ДОН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН).

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — заявил Песков.

Ранее министерство иностранных дел России прокомментировало завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из ДОН.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия будет добиваться «твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН».