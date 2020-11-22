Путин рассказал о проблемах избирательной системы США

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в избирательной системе США есть проблемы, но это является внутренним делом американских граждан.

«Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно, мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы», — цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин напомнил, что в США кандидат, который выигрывает в том или ином штате, забирает голоса всех выборщиков.

«Допустим, их 20. Выиграл 11, а забирает все 20. Но, может быть, так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей», — сказал российский президент.

По его словам, в истории США уже трижды было, что президента избирали большим количеством выборщиков, но за ними стояло меньшее количество избирателей.

По его словам, одна из американских коллег в прошлом ему сказала, что в США «к этому привыкли».

«Так практика сложилась. Нужно там что-то менять, не нужно — это не наше дело», — подчеркнул президент России.

Также российский лидер объяснил, почему не поздравил с победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.