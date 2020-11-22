Путин объяснил, почему не поздравлял Байдена

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, почему не поздравил с победой на президентских выборах в США демократического кандидата Джо Байдена.

«Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплёки — не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится, — мы просто ждём окончания внутриполитического противостояния», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что «чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела».

«Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с избранием на пост главы США.