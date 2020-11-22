В Аргентине за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что общее число заболевших достигло 1 366 182.
Также за минувшие 24 часа подтверждена смерть 112 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 36 902.
Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».