В Аргентине за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Аргентине зафиксировали 7140 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Аргентине за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
  • globallookpress.com
  • © Martin Zabala

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что общее число заболевших достигло 1 366 182.

Также за минувшие 24 часа подтверждена смерть 112 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 36 902.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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