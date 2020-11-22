Трамп обсудил с другими лидерами G20 восстановление мировой экономики

Президент США Дональд Трамп обсудил с лидерами других стран-членов G20 необходимость совместной работы для преодоления пандемии коронавируса и восстановления мировой экономики.

Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

«Президент Трамп обсудил с другими мировыми лидерами необходимость совместной работы по восстановлению высоких темпов экономического роста и рабочих мест по мере преодоления пандемии COVID-19», — говорится в заявлении.

Трамп также рассказал о «новаторских и прорывных методах лечения» коронавируса и разработке «вакцин и препаратов с рекордной скоростью».

Ранее саудовский король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд призвал G20 обеспечить мир вакциной от COVID-19.