Трамп обсудил с другими лидерами G20 восстановление мировой экономики
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Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.
«Президент Трамп обсудил с другими мировыми лидерами необходимость совместной работы по восстановлению высоких темпов экономического роста и рабочих мест по мере преодоления пандемии COVID-19», — говорится в заявлении.
Трамп также рассказал о «новаторских и прорывных методах лечения» коронавируса и разработке «вакцин и препаратов с рекордной скоростью».
Ранее саудовский король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд призвал G20 обеспечить мир вакциной от COVID-19.