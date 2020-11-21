Саудовский король призвал G20 обеспечить мир вакциной от COVID-19
- Reuters
«Этот год был исключительным, потому что пандемия коронавируса вызвала беспрецедентный шок, который затронул весь мир за короткий период. Мы должны действовать над условиями для доступа всех народов к вакцине (от коронавируса. — RT)», — цитирует РИА Новости короля Саудовской Аравии.
Он также подчеркнул, что страны G20 предпримут «максимальные усилия, чтобы преодолеть этот кризис с помощью международного сотрудничества».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 предоставить $28 млрд на вакцинацию от коронавируса.