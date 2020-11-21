Саудовский король призвал G20 обеспечить мир вакциной от COVID-19

Страны «группы двадцати» должны обеспечить доступ к вакцине против коронавируса для всех народов. Об этом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд на открытии виртуального саммита G20.

«Этот год был исключительным, потому что пандемия коронавируса вызвала беспрецедентный шок, который затронул весь мир за короткий период. Мы должны действовать над условиями для доступа всех народов к вакцине (от коронавируса. — RT)», — цитирует РИА Новости короля Саудовской Аравии.

Он также подчеркнул, что страны G20 предпримут «максимальные усилия, чтобы преодолеть этот кризис с помощью международного сотрудничества».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 предоставить $28 млрд на вакцинацию от коронавируса.