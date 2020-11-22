МИД Франции оценил сравнение Макрона с нацистами министром Пакистана

В МИД Франции прокомментировали заявление министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, сравнившую французского президента Эммануэля Макрона с нацистами.

Об этом сообщает Le Figaro.

«Член правительства Пакистана высказалась в социальных сетях глубоко шокирующим и оскорбительным образом в адрес президента республики и нашей страны», — указали в ведомстве.

Слова пакистанского министра в МИД Франции назвали «бесстыдной ложью, пропитанной идеологией ненависти и насилия».

Уточняется, что министерство твёрдо отвергает данные обвинения.

Как пишет РИА Новости, Мазари в своём Twitter заявила, что «Макрон делает с мусульманами то же, что нацисты сделали с евреями». Данное сравнение она привела в связи с тем, что во Франции мусульманские дети якобы получат идентификационные номера.

Ранее Франция отозвала своего посла в Анкаре из-за слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Макроне.