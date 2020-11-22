В Колумбии за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 7049 и достигло 1 240 493.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

С момента начала пандемии в Колумбии умерли 35 104 пациента с коронавирусом.

Общее число выздоровевших пациентов достигло 1 144 923.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.