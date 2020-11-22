В Колумбии за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
С момента начала пандемии в Колумбии умерли 35 104 пациента с коронавирусом.
Общее число выздоровевших пациентов достигло 1 144 923.
Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.