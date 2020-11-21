Макрон анонсировал открытие в Лионе академии ВОЗ для обучения медиков

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» в режиме видеоконференции сообщил, что в Лионе откроется Всемирная академия здравоохранения для повышения квалификации медиков со всего мира.
Макрон анонсировал открытие в Лионе академии ВОЗ для обучения медиков
  • Reuters
  • © Ludovic Marin

«Мы должны усилить системы здравоохранения по всей планете, делиться ресурсами и заниматься подготовкой медицинских работников, чтобы наш ответ на санитарные проблемы был на высоте. Поэтому Франция поддерживает Всемирную организацию здравоохранения, с тем чтобы открыть Всемирную академию здравоохранения в Лионе, где готовились бы специалисты со всего мира», — цитирует Макрона ТАСС.

Он также заявил о важности «глобального, скоординированного и солидарного» ответа на пандемию коронавирусной инфекции.

Проект академии будет создан при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сентябре Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал коронавирус «пятым всадником Апокалипсиса».

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