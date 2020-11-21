Республиканцы запросили две недели на пересчёт голосов в Мичигане

Руководство отделения Республиканской партии в Мичигане обратилось с открытым письмом в адрес избиркома штата с просьбой отложить на две недели сертификацию результатов подсчёта голосов на президентских выборах для проведения проверки точности итогов голосования.

«Совет (членов комиссии. — RT) стоит перед выбором: он может или проигнорировать числовые аномалии и заслуживающие доверия сообщения о процедурных отклонениях или он может прерваться на 14 дней, чтобы позволить провести полные проверку и расследование этих аномалий и отклонений, перед тем как сертифицировать результаты всеобщих выборов 2020 года», — говорится в тексте письма.

В документе представители партии в Мичигане приводят примеры других штатов, где для проверки точности машинного подсчёта был проведён ручной пересчёт голосов.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что его предвыборный штаб отзывает иск по результатам выборов в штате Мичиган.

К тому же в американском штате Невада судья отказалась приостановить сертификацию результатов президентских выборов.