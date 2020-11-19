Штаб Трампа отзывает иск по итогам выборов в Мичигане

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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отзывает иск по результатам выборов в штате Мичиган. Об этом сообщил его адвокат Руди Джулиани.
Штаб Трампа отзывает иск по итогам выборов в Мичигане
  • © Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos
  • globallookpress.com

«Сегодня утром мы отзываем наш иск в Мичигане, достигнув того, к чему мы стремились», — говорится в его заявлении.

Так, отметил Джулиани, преждевременная сертификация итогов выборов в округе Уэйн остановлена до тех пор, пока жители не смогут убедиться, что каждый законный голос был подсчитан, а каждый незаконный — нет.

Ранее сообщалось, что суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о том, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчётом голосов.

Трамп заявил, что его юристы примут участие в пресс-конференции, на которой расскажут о его «пути к победе» на президентских выборах.

Он пообещал подготовить серьёзные судебные иски для доказательства неконституционности прошедшего голосования.

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