В посольстве рассказали о студенческих обменах России и КНР в 2019 году

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Первый секретарь российского посольства в Китае, представитель Министерства науки и высшего образования России в КНР Игорь Поздняков на ежегодном международном форуме по высшему образованию, который состоялся в субботу, 21 ноября, в городе Чжэнчжоу, рассказал о студенческих обменах России и КНР в 2019 году.
В посольстве рассказали о студенческих обменах России и КНР в 2019 году
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Он сообщил, что «в прошлом году в России обучались порядка 48 тыс. китайских студентов, а в университетах КНР обучались около 20 тыс. российских студентов».

Кроме того, по его словам, «порядка 30 тыс. студентов из обеих стран приняли участие в краткосрочных образовательных программах, конференциях, летних и зимних школах и других инициативах».

«В прошлом году мы достигли цели, поставленной правительствами двух стран. Общее число студентов, вовлечённых в двусторонние образовательные обмены, составило около 100 тыс.», — цитирует ТАСС Позднякова.

В октябре сообщалось, что замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл в формате видеоконференции консультации с заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюем.

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