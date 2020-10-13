Вершинин провёл переговоры с замглавы МИД Китая

Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл в формате видеоконференции консультации с заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюем.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили повестку дня «всемирной организации, включая ряд региональных досье, находящихся на рассмотрении её Совета Безопасности, а также правозащитную проблематику. Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего наращивания координации на ооновской площадке в формате БРИКС».

В ходе переговоров «подтверждена обоюдная приверженность повышению авторитета и укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах, в том числе в контексте отмечаемого в нынешнем году 75-летия всемирной организации».

«Консультации подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении плотного диалога по всему комплексу ооновских вопросов в русле отношений стратегического партнёрства между Москвой и Пекином», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь 2020 года упал на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.