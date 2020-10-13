Вершинин провёл переговоры с замглавы МИД Китая

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл в формате видеоконференции консультации с заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюем.
Вершинин провёл переговоры с замглавы МИД Китая
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили повестку дня «всемирной организации, включая ряд региональных досье, находящихся на рассмотрении её Совета Безопасности, а также правозащитную проблематику. Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего наращивания координации на ооновской площадке в формате БРИКС».

В ходе переговоров «подтверждена обоюдная приверженность повышению авторитета и укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах, в том числе в контексте отмечаемого в нынешнем году 75-летия всемирной организации».

«Консультации подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении плотного диалога по всему комплексу ооновских вопросов в русле отношений стратегического партнёрства между Москвой и Пекином», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь 2020 года упал на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить