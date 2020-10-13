Вершинин провёл переговоры с замглавы МИД Китая
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили повестку дня «всемирной организации, включая ряд региональных досье, находящихся на рассмотрении её Совета Безопасности, а также правозащитную проблематику. Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего наращивания координации на ооновской площадке в формате БРИКС».
В ходе переговоров «подтверждена обоюдная приверженность повышению авторитета и укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах, в том числе в контексте отмечаемого в нынешнем году 75-летия всемирной организации».
«Консультации подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении плотного диалога по всему комплексу ооновских вопросов в русле отношений стратегического партнёрства между Москвой и Пекином», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь 2020 года упал на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.