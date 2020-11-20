BioNTech-Pfizer запросят разрешение использовать вакцину от COVID-19

Американская и немецкая компании Pfizer и BioNTech планируют в пятницу, 20 ноября, подать заявку на получение разрешения для экстренного использования разработанной ими вакцины от коронавируса.

Как пишет CNBC, если американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрит заявку разработчиков, вакцина, вероятно, будет применяться ограниченно и внедряться поэтапно.

Первые прививки в таком случае получат медицинские работники, пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями. Следующими смогут привить учителей, работников приютов и тюрем, а уже затем детей и молодых людей.

«Подача заявки на разрешение использовать вакцину в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину-кандидата доступной для населения всего мира», — заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Ожидается, что процесс рассмотрения займёт несколько недель, заседание консультативного комитета по проверке вакцины запланировано на начало декабря.

По информации Pfizer, выдача разрешения позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США к середине или к концу декабря 2020 года.

Как сообщалось ранее, анализ данных клинических испытаний вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech, показал её эффективность на уровне 95%.