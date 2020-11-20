В МИД России отвергли санкции США против двух компаний

США, как обычно, не приводят доказательств якобы нарушения Россией резолюций Совбеза ООН и требуют верить им на слово, заявили в российском МИД. Так в ведомстве прокомментировали новые американские санкции, введённые против двух компаний на территории России.

Речь идёт о Генеральной торговой компании «Чхолсан», действующей на территории России и КНДР, и ООО «Мокран» из Санкт-Петербурга.

Как считают в Минфине США, эти компании якобы причастны к экспорту с целью получения средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи.

«Как и ранее, доказательств, кроме своих обычных подозрений, американцы не приводят, требуют верить им на слово. Россию же вновь упрекают в «прегрешениях», теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва решительно отвергает эти обвинения и осуждает практику экстерриториального применения США собственных правовых норм, добавила она.

Дипломат подчеркнула, что эти нормы идут вразрез с общепринятыми положениями международного права.