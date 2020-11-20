В МИД России отвергли санкции США против двух компаний

Короткая ссылка
США, как обычно, не приводят доказательств якобы нарушения Россией резолюций Совбеза ООН и требуют верить им на слово, заявили в российском МИД. Так в ведомстве прокомментировали новые американские санкции, введённые против двух компаний на территории России.

Речь идёт о Генеральной торговой компании «Чхолсан», действующей на территории России и КНДР, и ООО «Мокран» из Санкт-Петербурга.

Как считают в Минфине США, эти компании якобы причастны к экспорту с целью получения средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи.

«Как и ранее, доказательств, кроме своих обычных подозрений, американцы не приводят, требуют верить им на слово. Россию же вновь упрекают в «прегрешениях», теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва решительно отвергает эти обвинения и осуждает практику экстерриториального применения США собственных правовых норм, добавила она.

Дипломат подчеркнула, что эти нормы идут вразрез с общепринятыми положениями международного права.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить