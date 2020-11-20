В Минобороны заявили о содействии в возвращении 2 млн беженцев в Сирию

При содействии России в Сирию вернулись более 2 млн беженцев, заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Во многом благодаря эффективной работе межведомственного координационного штаба, созданного на базе Минобороны, в родные места смогли вернуться более 2 млн сирийских граждан», — цитирует его ТАСС.

В Минобороны отметили, что по итогам проведённой в Дамаске Международной конференции по возвращению сирийских беженцев Сирия впервые публично обязалась содействовать возвращению граждан на родину.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что проблема возвращения беженцев на родину для Сирии выходит за рамки гуманитарного вопроса.