Асад прокомментировал ситуацию с беженцами

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Президент Сирии Башар Асад в ходе выступления на Международной конференции по беженцам и временно перемещённым лицам заявил, что проблема возвращения беженцев на родину для Сирии выходит за рамки гуманитарного вопроса.
Асад прокомментировал ситуацию с беженцами
  • © SANA
  • AFP

«Проблема возвращения беженцев на родину для Сирии выходит за рамки гуманитарного вопроса, это для нас национальная проблема», — цитирует ТАСС Асада.

Он отметил, что всё больше сирийцев в последнее время хотят вернуться домой.

Сирийский лидер поблагодарил Россию за приложенные усилия по созыву данной конференции.

Асад осудил стремление Евросоюза и США политизировать проблему беженцев и использовать её как «карту в политическом торге с Дамаском».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Асадом заявил, что очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован.

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