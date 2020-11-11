Асад прокомментировал ситуацию с беженцами
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«Проблема возвращения беженцев на родину для Сирии выходит за рамки гуманитарного вопроса, это для нас национальная проблема», — цитирует ТАСС Асада.
Он отметил, что всё больше сирийцев в последнее время хотят вернуться домой.
Сирийский лидер поблагодарил Россию за приложенные усилия по созыву данной конференции.
Асад осудил стремление Евросоюза и США политизировать проблему беженцев и использовать её как «карту в политическом торге с Дамаском».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Асадом заявил, что очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован.