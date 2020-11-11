Асад прокомментировал ситуацию с беженцами

Президент Сирии Башар Асад в ходе выступления на Международной конференции по беженцам и временно перемещённым лицам заявил, что проблема возвращения беженцев на родину для Сирии выходит за рамки гуманитарного вопроса.

«Проблема возвращения беженцев на родину для Сирии выходит за рамки гуманитарного вопроса, это для нас национальная проблема», — цитирует ТАСС Асада.

Он отметил, что всё больше сирийцев в последнее время хотят вернуться домой.

Сирийский лидер поблагодарил Россию за приложенные усилия по созыву данной конференции.

Асад осудил стремление Евросоюза и США политизировать проблему беженцев и использовать её как «карту в политическом торге с Дамаском».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Асадом заявил, что очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован.