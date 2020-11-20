В Госдуме оценили заявление о попытках России «манипулировать историей»

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление членов Балтийского совета о попытках России «манипулировать» историческими событиями времён Второй мировой войны.
В Госдуме оценили заявление о попытках России «манипулировать историей»
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«Странно слышать обвинения в манипулировании историей в сторону страны, которая понесла самые большие человеческие жертвы во Второй мировой. Нас обвиняют в оккупации, но почему-то забывают сказать о том, кто освободил Восточную Европу от нацизма. В чём заключается наша фальсификация? Я считаю главной заслугой нашего народа то, что мы принесли на освобождённые территории мир, а это самое ценное в жизни человечества», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что члены Балтийского совета — совещательного органа по сотрудничеству между Эстонией, Латвией и Литвой — заявили о попытках России «манипулировать» историческими событиями времён Второй мировой войны.  

Подробнее — в материале RT.

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