Замминистра обороны России провёл переговоры с министром обороны Гвинеи

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомина обсудил с министром обороны Гвинеи Мохамедом Диане вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«19 ноября 2020 года в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с государственным министром по делам президента Гвинейской Республики, министром обороны Гвинеи Мохамедом Диане», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран.

Также были затронуты вопросы военного образования, борьбы с терроризмом, участия гвинейских представителей в международных мероприятиях, проводимых под эгидой Минобороны России, и договорились о наращивании двустороннего сотрудничества.

Отмечается, что «в ходе переговоров гвинейский руководитель выразил искреннюю благодарность министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола, а также за вклад в развитие российско-гвинейского военного сотрудничества».

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.