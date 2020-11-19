Террористы совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе, по данным сирийской стороны, 31 обстрел), из них в провинции Идлиб — 25 обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Латакия — четыре обстрела», — цитирует РИА Новости Гринкевича.

Уточняется, что обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.