В Чехии продлили режим ЧС из-за COVID-19 до 12 декабря

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Парламент Чехии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса до 12 декабря.
В Чехии продлили режим ЧС из-за COVID-19 до 12 декабря
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

За данное предложение проголосовали 56 из 103 депутатов.

Отмечается, что таким образом парламентарии отвергли предложение правительства распространить режим ЧС до 20 декабря, практически до католического Рождества, отмечаемого 24 декабря.

«Наши граждане, таким образом, будут иметь достаточный срок, чтобы вернуться к празднику к нормальной жизни. Если же ситуация с COVID-19 останется сложной и правительство придёт к выводу о необходимости дальнейшего продления режима ЧС, то парламент может снова вернуться к этому вопросу», — заявил депутат Зденек Ондрачек.

Ранее сообщалось, что президент Северной Македонии Стево Пендаровски предложил ввести в стране режим кризисного положения на 30 дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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