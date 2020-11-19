В Северной Македонии предлагают ввести кризисное положение из-за COVID-19

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Президент Северной Македонии Стево Пендаровски предложил ввести в стране режим кризисного положения на 30 дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Северной Македонии предлагают ввести кризисное положение из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.

«После обширной дискуссии, в которой участвовали все присутствующие, мы приняли решение, что Совбез предложит правительству провозгласить кризисное положение на всей территории Северной Македонии на 30 дней», — сказал он.

Вместе с этим президент выразил надежду, что правительство утвердит данное решение и сделает это в ближайшее время.

7 ноября парламент Франции одобрил продление чрезвычайного санитарного положения в стране.

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