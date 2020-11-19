В Северной Македонии предлагают ввести кризисное положение из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.
«После обширной дискуссии, в которой участвовали все присутствующие, мы приняли решение, что Совбез предложит правительству провозгласить кризисное положение на всей территории Северной Македонии на 30 дней», — сказал он.
Вместе с этим президент выразил надежду, что правительство утвердит данное решение и сделает это в ближайшее время.
7 ноября парламент Франции одобрил продление чрезвычайного санитарного положения в стране.