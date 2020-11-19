Боррель обвинил Турцию в усугублении её разрыва с ЕС

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия Турции углубляют её разрыв с Европейским союзом.
Боррель обвинил Турцию в усугублении её разрыва с ЕС
  • Reuters

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД ЕС.

«В Восточном Средиземноморье ситуация продолжает усугубляться, последние действия Турции противоречат резолюциям ООН и углубляют разрыв этой страны с ЕС. Я с сожалением констатирую, что действия Турции лишь способствуют повышению напряжённости», — цитирует его ТАСС.

По словам Борреля, Турция «должна кардинально пересмотреть свою позицию», чтобы сохранить отношения с ЕС в позитивном русле.

В июле глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер назвал переговоры о приёме Турции в Европейский союз исторической ошибкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить