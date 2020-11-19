Боррель обвинил Турцию в усугублении её разрыва с ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия Турции углубляют её разрыв с Европейским союзом.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД ЕС.

«В Восточном Средиземноморье ситуация продолжает усугубляться, последние действия Турции противоречат резолюциям ООН и углубляют разрыв этой страны с ЕС. Я с сожалением констатирую, что действия Турции лишь способствуют повышению напряжённости», — цитирует его ТАСС.

По словам Борреля, Турция «должна кардинально пересмотреть свою позицию», чтобы сохранить отношения с ЕС в позитивном русле.

В июле глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер назвал переговоры о приёме Турции в Европейский союз исторической ошибкой.