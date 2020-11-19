Лидеры АТЭС обсудят преодоление последствий пандемии

В ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент России Владимир Путин обсудит с коллегами преодоление последствий пандемии коронавируса.

«20 ноября Владимир Путин примет участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что встреча пройдёт в формате видеоконференции под председательством Малайзии.

Также лидеры стран обсудят перспективы взаимодействия в рамках АТЭС.

Ранее стало известно, что двусторонняя встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время саммита АТЭС, который пройдёт в режиме видеотрансляции, не запланирована.