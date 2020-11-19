Лидеры АТЭС обсудят преодоление последствий пандемии
- Reuters
«20 ноября Владимир Путин примет участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что встреча пройдёт в формате видеоконференции под председательством Малайзии.
Также лидеры стран обсудят перспективы взаимодействия в рамках АТЭС.
Ранее стало известно, что двусторонняя встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время саммита АТЭС, который пройдёт в режиме видеотрансляции, не запланирована.