Лидеры АТЭС обсудят преодоление последствий пандемии

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В ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент России Владимир Путин обсудит с коллегами преодоление последствий пандемии коронавируса.
Лидеры АТЭС обсудят преодоление последствий пандемии
  • Reuters

«20 ноября Владимир Путин примет участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что встреча пройдёт в формате видеоконференции под председательством Малайзии.

Также лидеры стран обсудят перспективы взаимодействия в рамках АТЭС.

Ранее стало известно, что двусторонняя встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время саммита АТЭС, который пройдёт в режиме видеотрансляции, не запланирована.

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