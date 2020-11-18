Путин и Трамп не планируют проводить онлайн-встречу на АТЭС

Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в режиме видеотрансляции, не запланирована.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Саммит АТЭС пройдёт в онлайн-формате 20 ноября. Как сообщало агентство Reuters, Трамп примет участие в мероприятии.