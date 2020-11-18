Путин и Трамп не планируют проводить онлайн-встречу на АТЭС

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Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в режиме видеотрансляции, не запланирована.
Путин и Трамп не планируют проводить онлайн-встречу на АТЭС
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Саммит АТЭС пройдёт в онлайн-формате 20 ноября.

Как сообщало агентство Reuters, Трамп примет участие в мероприятии.

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