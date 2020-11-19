Посол Бразилии оценил сотрудничество с Россией

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Посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес оценил двустороннее сотрудничество.
Посол Бразилии оценил сотрудничество с Россией
  • Reuters

«Наши страны имеют долгую и плодотворную историю дипломатических отношений — она длится с 1828 года. Эти отношения начались даже раньше, чем Бразилия стала независимой», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, за годы отношений сформировалась крепкая дружба, которая давно и активно развивается по разным направлениям.

«Одно из таких направлений — технологическое сотрудничество. Сегодня в Бразилии присутствуют различные российские компании, помогающие стране развиваться, например, в ядерной отрасли, в областях добычи нефти и газа», — сказал посол.

Он также отметил, что пандемия дала начало новому витку сотрудничества — в области разработки вакцины.

«Население информируют обо всех работах, которые ведутся над лекарством, и мы с оптимизмом и доверием смотрим на разработку российской вакцины», — добавил дипломат.

Ранее посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ оценил двустороннее сотрудничество.

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