В Колумбии за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6875 и достигло 1 218 003.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

С момента начала пандемии в Колумбии умерло 34 563 пациентов с коронавирусом.

Общее число выздоровевших пациентов достигло 1 125 184.

Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».