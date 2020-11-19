В Колумбии за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
С момента начала пандемии в Колумбии умерло 34 563 пациентов с коронавирусом.
Общее число выздоровевших пациентов достигло 1 125 184.
Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».