Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 250 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса со ссылкой на данные федеральных и местных властей.
Общее число заболевших коронавирусом в США достигло 11 485 176.
Отмечается, что за всё время выздоровели 4 293 816 человек.
Ранее сообщалось, что американские учёные нашли «уязвимое место» у коронавирусов.
К тому же в заявлении американских компаний Pfizer и BioNTech отмечалось, что эффективность их вакцины от коронавируса достигла 95%.