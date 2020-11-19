Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 250 тысяч

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В США число пациентов, скончавшихся после заболевания коронавирусом, достигло 250 029 человек.
Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 250 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса со ссылкой на данные федеральных и местных властей.

Общее число заболевших коронавирусом в США достигло 11 485 176.

Отмечается, что за всё время выздоровели 4 293 816 человек.

Ранее сообщалось, что американские учёные нашли «уязвимое место» у коронавирусов.

К тому же в заявлении американских компаний Pfizer и BioNTech отмечалось, что эффективность их вакцины от коронавируса достигла 95%.

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