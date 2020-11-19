Великобритания увеличит оборонные расходы на £16,5 млрд

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Великобритания увеличит оборонные расходы дополнительно на 16,5 миллиарда фунтов стерлингов в течение четырёх лет, это рекордная за последние 30 лет сумма. Об этом сообщили в канцелярии Правительства.
Великобритания увеличит оборонные расходы на £16,5 млрд
  • AFP

«Дополнительные 16,5 миллиардов фунтов стерлингов к бюджету Минобороны в течение следующих четырёх лет будут перечислены сверх уже согласованных обязательств», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что всё это увеличит общий объём финансирования в течение четырёх лет на 24,1 миллиарда фунтов стерлингов по сравнению с прошлым оборонным бюджетом.

«Это крупнейшая оборонная инвестиция за последние 30 лет. Это отражает необходимость реализации обширной программы модернизации для того, чтобы защитить Британию, наших союзников и наиболее уязвимые народы мира», — отмечают в Правительстве Великобритании.

Уточняется, что «Британия становится лидером по оборонным расходам среди стран Европы и второй (после США. — RT) по этому показателю в НАТО».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет модернизировать свои стратегические ядерные силы

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