Помпео встретился в Иерусалиме с Нетаньяху и главой МИД Бахрейна

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бен Рашидом Аль-Заяни в Иерусалиме. Об этом глава Госдепартамента написал на своей странице в Twitter.

«Имел честь встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Абдуллатифом бен Рашидом Аль-Заяни (глава МИД Бахрейна. — RT) в Иерусалиме. Исторические «Авраамские соглашения» поставили регион на путь изменений в направлении стабильности, безопасности и возможностей», — отметил Помпео.

Ранее Правительство Израиля одобрило соглашение о нормализации отношений с Бахрейном.

15 сентября ОАЭ и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации отношений. Подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Бахрейна Абдул Латиф аль-Зайяни и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Торжественная церемония прошла в Белом доме.